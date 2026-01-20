En varios estados de la República Mexicana existen sistemas de parquímetros que regulan el estacionamiento en las calles más transitadas. Estos sistemas funcionan mediante el pago de una tarifa por hora, la cual puede variar según la zona.

Sin embargo, una duda común entre los conductores es si ¿las motocicletas pagan parquímetro?

En Autopistas te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Para qué sirven los parquímetros?

El objetivo principal de los parquímetros es mantener el orden en la vía pública, facilitar la rotación de vehículos y evitar abusos por parte de los llamados “viene-viene” o franeleros, quienes suelen exigir un pago excesivo por permitir estacionarse en la calle.

¿Cómo funcionan los parquímetros en la CDMX?

En la Ciudad de México, los parquímetros operan a través del sistema ecoParq, el cual está regulado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Este sistema establece tarifas, horarios y zonas específicas donde es obligatorio pagar por estacionarse.

¿Las motocicletas pagan parquímetro en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las motocicletas están exentas del pago de parquímetro. Es decir, no tienen que pagar ecoParq para estacionarse en la vía pública.

Eso sí, existen espacios exclusivos para motocicletas, los cuales están señalizados en color azul.

Descubre cuáles lugares tienen prohibido estacionarse las motocicletas. Foto: Freepik

¿Qué pasa si una motocicleta no se estaciona en su lugar?

Aunque las motocicletas no pagan parquímetro, sí deben respetar el Reglamento de Tránsito. Cuando una motocicleta se estaciona de forma incorrecta, puede ser sancionada.

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los motociclistas pueden ser acreedores a las siguientes infracciones:

• Multa de 10 a 20 UMAs, lo que equivale aproximadamente a $1,130 a $2,260 pesos

• Remolque del vehículo al corralón

Estas sanciones dependerán de la falta cometida, por ejemplo, si la motocicleta está:

• Invadiendo una entrada vehicular o peatonal

• Obstruyendo un carril de circulación

• Ocupando un cajón de estacionamiento destinado a automóviles

Las motocicletas están exentas del pago de parquímetro en la CDMX, pero no están exentas de cumplir la ley.

