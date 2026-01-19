El Mustang de Ford es uno de los autos más icónicos de la historia. Su potencia, carácter, diseño y versatilidad lo hacen irresistible, por lo que no es difícil imaginarse que la marca trabaja día tras día en nuevos modelos para superarse.

Si eres aficionado de este auto, sigue leyendo, pues el pasado 14 de enero en Detroit, Ford presentó al mundo su modelo más avanzado y capaz en pista hasta la fecha: el Mustang Dark Horse SC.

El Mustang Dark Horse SC se posiciona como uno de los autos más potentes del 2026. Foto: Ford Racing

Una experiencia de conducción impresionante

Ford anunció que se aprovecharon los aprendizajes del GT3 y la tecnología de rendimiento del GTD para ofrecer un auto sin igual.

Además, la empresa estadounidense pretende desafiar a los vehículos deportivos premium de Europa con su nuevo consentido.

El SC cuenta con un motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros y con una transmisión de doble embrague de siete velocidades para realizar cambios rápidos y precisos.

Pero eso no es todo, ya que viene con amortiguadores MagneRide de próxima generación, resortes revisados, nuevas barras estabilizadoras, nudillos delanteros y traseros actualizados y brazos de control delanteros.

Además, el nuevo Mustang ofrece un Track Pack opcional que cuenta con una calibración MagneRide específica, ruedas de fibra de carbono, frenos Brembo y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 R personalizados.

Cuenta con un motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros. Foto: Ford Racing

Un diseño magnético y aerodinámico

El equipo de diseño trabajó para que el auto tenga la capacidad de gestionar la refrigeración y la función aerodinámica.

Además, el nuevo capó de aluminio que incluye pasadores de capó estándar y una gran ventilación añade una imagen agresiva y técnica.

En la parte trasera destaca un difusor rediseñado junto con un gran panel abdominal que se extiende desde el divisor hasta detrás de las ruedas delanteras.

Con el Track Pack se reemplaza la cubierta trasera y se agrega un diseño “cola de pato” cuyo propósito es mejorar la carga aerodinámica.

En cuanto al interior, la cabina del Mustang cuenta con un volante de fondo plano cubierto en cuero, una franja de 12 horas y controles de rendimiento, también tiene detalles de Alcantara y fibra de carbono.

Cuenta con asientos deportivos opcionales de cuero Recaro y Dinamica incluidos en el Track Pack, pero si quieres una experiencia más personalizada, Ford ofrece estos distintivos:

Paquete exterior de carbono para las fascias y los espejos.

Frenos de pinza verde azulado, insignias y cinturones de seguridad.

Gráficos pintados.

Cinco colores diferentes de cinturones de seguridad.

El nuevo Mustang ofrece componentes personalizables. Foto: Ford Racing

¿Cuándo se lanza el nuevo Mustang?

De acuerdo con el portal oficial de Ford, este nuevo modelo estará disponible para pedidos en la primavera de 2026 y las entregas se realizarán en el verano.

En cuanto al precio, deberás esperar un poco más, pues el costo del auto se revelará en un futuro.

Esta nueva apuesta de Ford cuenta con mejoras que lo hacen una opción increíble para los amantes de la conducción y la velocidad, pues el Mustang Dark Horse SC es un auto a la altura de las expectativas.

