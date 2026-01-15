El CES (Consumer Electronics Show) es la exposición más importante de tecnología alrededor del mundo que se lleva a cabo en Las Vegas, pues es donde cientos de marcas dan a conocer los avances que tienen en temas de software, aplicaciones en la vida real así como ofertas de negocio para quienes acuden con miras de comercializarlo en su país de origen. Para este punto, quizá te preguntes qué tiene que ver el CES con los autos y no, no es que nos hayamos equivocado, sino que la industria automotriz y la tecnológica son más afines de lo que pensarías.

Por un lado, los vehículos actuales son un verdadero gadget sobre ruedas, con pantallas que superan expectativas en cuanto a tamaño, conectividad y tipo de contenidos que se pueden visualizar en ellas. También, con todas las tecnologías enfocadas a la seguridad, pues radican de sensores, cámaras, software, programación y un largo etcétera que da motivos para ver cada vez más coches en el CES. Como dato curioso, en esta edición hubo presencia de varias marcas chinas para demostrarle al consumidor americano, el cual no dispone de estos productos por temas políticos, que están al nivel (o incluso por arriba) de cualquier empresa norteamericana, europea, japonesa o coreana.

Imagen: AFP

Mejorar lo básico

Lejos de esa tecnología que permite que incluso un auto se maneje solo, hay que voltear a ver lo esencial y eso responde esta visita al CES de la mano de Clarios. Probablemente de manera rápida no te suene familiar, pero esta empresa es la encargada de crear las baterías o acumuladores para autos de muchas marcas según la región, con LTH como una de las más populares en México. Esas que van bajo el cofre o en la cajuela y que, al descargarse, hay que pasarles corriente. Para estas alturas de la vida, tan sofisticada en casi cada aspecto, damos por sentado que una batería no tiene más de dónde innovar pero no es el caso, y esta visita a Las Vegas nos adentró en el tema.

Como dato relevante, Clarios tiene más de 130 años de existencia y se encarga de fabricar todo lo referente al apartado eléctrico de un auto de menos de 60 voltios, por eso es que al hablar de baterías y otros componentes nos referimos a los acumuladores y no pensado para baterías de alto voltaje de un auto híbrido o eléctrico.

Para entender, una batería actualmente está fabricada comúnmente en plomo, aunque pueden haber algunas de litio para quien busca mayor duración. Sin embargo, al descargarse por completo hay que reemplazarlas además de que en latitudes donde neva, hacen que el encendido del auto sea complicado dado a que no toleran bien las bajas temperaturas.

Así es como puedes pasar batería a tu auto cuando es automático. Foto: Freepik

Con esto y mente, junto con la misión de crear una batería que no recurra a elementos químicos cuyo origen sea tóxico, complejo de extraer o incluso para minimizar el litio que provenga de China para agilizar y abaratar la cadena de producción, Clarios presentó una propuesta innovadora en el CES que es a base de sodio, como “ingrediente” principal. Al combinarlo con madera, hierro y rellenar espacios con aire es que lograron hacen una especie de alquimia la cual se perfila para ser el futuro de los acumuladores, según nos comentó Federico Morales-Zimmermann, Vicepresidente y Director General de Clientes OEM Globales, Producto e Ingeniería.

Esta nueva química es innovadora en varios puntos, que para el aspecto del frío, han sometido esta batería a pruebas de encendido a -18º Celsius, donde el auto arranca con mayor facilidad que una batería de plomo. Por otro lado, si se deja el auto estacionado durante muchos días o semanas, como puede ser el caso de un distribuidor o incluso coleccionistas, la batería puede descargarse en su totalidad y volver a cargarse como lo haríamos al pasar corriente pero sin la preocupación de si el auto va a encender nuevamente. Es decir, mantendrá su capacidad energética y la vida útil se alargará. De acuerdo con Morales-Zimmermann, estiman que su vigencia sea de hasta 10 años.

Ahora, desde un punto de vista visual es interesante que esta propuesta pasa de ser una caja considerablemente pesada y con dimensiones generosas a una de mucho menor tamaño y peso que le permite a los fabricantes instalarla en los costados de la cajuela para no obstruir la llanta de refacción o áreas de almacenamiento, por ejemplo.

Si bien, no hay cifras de costos estimados al público, estiman que esta tecnología tenga un precio menor al de una batería de plomo, mientras que la producción está considerada que arranque antes del fin de la década. En el proceso, ya han hablado con diferentes armadoras (que por confidencialidad no se puede saber cuáles) para ofrecer este nuevo tipo de acumulador, pues parte del negocio de Clarios con sus diferentes marcas es abastecer las cadenas de suministro de las marcas de autos.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Vida eterna

Acerca de las baterías de plomo actuales, es importante mencionar que Clarios se encarga de reciclar en torno a un 99% de todos los materiales que las componen, pues recogen los acumuladores usados de los talleres y distribuidores al momento de surtirlos para luego llevarlos a centros de reciclaje donde hasta el plástico exterior vuelve a tener vida. Diariamente, la empresa recicla 200 mil baterías de auto mediante un sistema de economía circular, donde incluso cuentan con una planta de reciclaje en Nuevo León.

De la mano de este punto, la idea de las baterías de sodio hace ver que existen materiales que “en crudo” permiten integrarse de tal manera que aporten la energía necesaria a un vehículo sin tener que recurrir a químicas complejas que resulten nocivas para las personas y el medio ambiente, lo cual deja ver que el futuro tecnológico no tiene por qué ser como en Wall-E. ¿Qué tal que esta innovación llega también a las computadoras y celulares?

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Energía lineal

Más allá de las baterías, otro detalle importante a comentar es que Clarios está trabajando en unas cosas llamadas supercapacitores. Sí, suena raro pero es algo que ayudará a mantener el flujo de electricidad lo más lineal posible. Previo a esta explicación, la idea que tenemos de la energía es que siempre es igual en un auto. No importa si encendemos las luces, el radio, bajamos las ventanas o algún asistente a la conducción hace su labor, la electricidad es como un recurso que no cambia según la demanda. Pero esto no es cierto, y al ser observadores, si giramos el volante en un vehículo con dirección electroasistida o con Steer-by-Wire (dirección por cable, no mecánica), veremos cómo hay una ligera variación de la electricidad en aspectos como la intensidad de los faros o la velocidad en la que las ventanas suben o bajan.

Para eliminar estos picos de energía es que surgió la idea de crear estos aparatos que parecen pilas, llamados supercapacitores. En palabras normales, son células de poder que eliminan las pérdidas al tener tantos sistemas que dependen de la electricidad, lo cual busca alargar la vida útil de la batería, evitar daños a alguna parte del sistema eléctrico por sobrecargas o falta de energía así como a tener una conducción lineal.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Al preguntarle a Morales-Zimmermann acerca de si un supercapacitor se puede instalar en un auto de manera “aftermarket”, o sea, en aquellos que no lo incluyan de fábrica, comenta que es posible pero no de la manera en la que nos imaginamos, que sería con un lío de cables. Para hacerlo más fácil, Clarios tendrá un módulo de supercapacitores que se asemeja visualmente a una batería, la cual se colocaría en el vehículo para así poder suprimir las bajas de electricidad. Esta alternativa estaría disponible para 2028, mientras que los supercapacitores de manera independiente o en módulos más pequeños también se piensan ofrecer a las armadoras para incluirlos de serie desde el momento en que fabriquen sus autos.

