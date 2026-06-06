Policías antimotines se enfrentaron a manifestantes este sábado en un poblado de Santa Cruz, en el este de Bolivia, en un operativo para desbloquear una ruta en manos de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, constató un colaborador de AFP.

Paz enfrenta desde hace más de un mes protestas, con bloqueos de vías, de campesinos, mineros y otros trabajadores que culpan al mandatario centroderechista de no resolver la crisis económica que sufre el país, la peor en cuatro décadas.

Decenas de agentes antidisturbios, apoyados por vehículos militares, llegaron temprano a una ruta del poblado San Julián y lanzaron gases lacrimógenos para despejar la vía en el centro de Santa Cruz, una rica región agropecuaria de Bolivia que abastece de alimentos al occidente.

Lee también FOTOS: Con bloqueos cientos exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia; piden una salida a la crisis económica

Los manifestantes respondieron con piedras y palos, quemaron llantas, pastizales y troncos para evitar el avance del contingente policial, observó un colaborador de AFP.

El jefe de la policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó en rueda de prensa, que seis policías fueron heridos, cuatro con impactos de "arma de fuego", lo que motivó el repliegue. Todos son atendidos en un hospital.

La Defensoría del Pueblo reportó por separado que 14 civiles fueron heridos.

Una motocicleta arde durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes en San Julián, Bolivia (06/06/2026). Foto: EFE

Lee también Policía de Bolivia despeja rutas con gases lacrimógenos; bloqueos en tercera semana piden renuncia de Rodrigo Paz

Más temprano, el ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, informó que la vía es estratégica para el paso de alimentos y señaló que la policía, en la primera línea del operativo, enfrentó fuerte "resistencia" de los manifestantes.

Persisten bloqueos pese a operativos de desalojo

La ruta había sido despejada parcialmente, pero los manifestantes la volvieron a bloquear. El operativo en San Julián ocurre un día después de que policías y militares despejaran una vital ruta que conecta La Paz con regiones agrícolas sureñas.

El presidente, con solo seis meses en el poder, espera que el Parlamento apruebe una ley de estado de excepción para autorizar el desplazamiento de militares con mayor fuerza en el levantamiento de los bloqueos.

Cerca de un centenar de vías están cortadas y han provocado en La Paz, El Alto y otras ciudades una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.

Lee también EU y aliados en Latinoamérica denuncian "intentos de derrocar" al gobierno de Bolivia; protestas son financiadas con dinero del narco, dicen

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos y países aliados de la región, responsabiliza al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de promover las manifestaciones.

Morales, refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro) para evitar una orden de captura por una acusación de presunta trata de una menor, dijo a la AFP que las protestas son una "rebelión" contra un gobierno que está "sometido" a Estados Unidos.

#Bolivia 🇧🇴: Protesters have reportedly blocked the roads and opened fire on Bolivian police Forces in San Julián. At least one police officer was shot.



Protesters appear to be armed with possible Bolivian Mausers or shotguns covered with fabric and at least one pistol. pic.twitter.com/R2L97vccU9 — War Noir (@war_noir) June 6, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs