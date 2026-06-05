El Escudo de las Américas, una alianza creada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, denunció "los continuos intentos de derrocar" al gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en alusión a las protestas de la oposición.

"Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia", señalaron en un comunicado.

Calificaron los bloqueos de carreteras como "cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano".

Asimismo, denunciaron que hay quienes financian esas protestas con "dinero sucio proveniente del narcotráfico" y advirtieron que esas personas deberán "rendir cuentas".

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Afirmaron que "la anarquía no puede reemplazar la decisión" que los bolivianos tomaron en las urnas el año pasado al escoger a Paz como presidente y "dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos".

Añadieron, además, que quienes tengan "quejas legítimas" deben aprovechar la "disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes abusan de sus causas para recuperar el poder", en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).

El Escudo de las Américas, fundado en marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, está integrado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

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Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores de Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Durante los conflictos han muerto al menos 10 personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo.

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