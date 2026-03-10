Más Información
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia
Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica
Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible
Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano
Suspenden obra tras colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; detectan falta de programa de Protección Civil
La Casa Blanca espera que la coalición "Escudo de las Américas" se amplíe. "Esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", declaró la portavoz, Karoline Leavitt.
En conferencia de prensa afirmó que no invitó a Colombia a la alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve "el nivel de cooperación" necesario por parte del gobierno colombiano.
"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas", añadió.
Leavitt dijo que se enfatizó la necesidad de combatir a los cárteles de la droga en Latinoamérica, en el Hemisferio Occidental".
Lee también EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]