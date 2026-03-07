EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

Miami.- Estados Unidos negó este sábado que México tenga "la puerta cerrada" en la coalición militar para combatir a los cárteles del narcotráfico anunciada por el presidente, Donald Trump, junto a una docena de líderes latinoamericanos de derecha.

"No es ninguna puerta cerrada, es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración del presidente Trump se han puesto la camiseta y se han alineado", dijo a EFE la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, al ser preguntada sobre la exclusión de México.

La vocera aseguró que en el futuro habrá "una oportunidad de expandir" la alianza, bautizada como "Escudo de las Américas", mostrando "los resultados" que se logren.

Durante la cumbre celebrada en un campo de golf de Trump en Florida, el republicano firmó la proclamación que crea el "Escudo de los Américas", cuyo objetivo es, dijo, usar "fuerza militar letal para destruir" a los cárteles.

El presidente Trump, formalizó así la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los cárteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.

La exclusión de México en alianza de EU-Latinoamérica contra el narco

A la cumbre, en cambio, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni de Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su discurso, Trump criticó a México, país que definió como el "epicentro de la violencia de los carteles" y, aunque dijo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, es "muy buena persona y tiene una voz hermosa", enfatizó en que no le haya permitido a Estados Unidos atacar militarmente a los narcos en territorio mexicano.

Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, quien afronta cargos por narcotráfico en Nueva York, Trump ha deslizado la idea de bombardear a los carteles en México, a los que catalogó como grupos terroristas, algo que Sheinbaum rechaza de plano para defender la soberanía nacional.

Sin embargo, ambos países mantienen cooperación de seguridad como se demostró durante el operativo mexicano en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

En la cumbre de Trump participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

