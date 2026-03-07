Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

8M: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desplegará operativo durante marcha

Miami. El presidente de Estados Unidos, , dijo ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derecha de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, , de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

"No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", declaró.

El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

También afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, , si el intérprete no es bueno.

Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios de México, Brasil o Colombia.

Los asistentes a la cumbre son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

