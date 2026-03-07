México es "el epicentro de la violencia" de los carteles, Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

Trump dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa”.

Manifestó que “como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México".

El líder republicano, que ya ha amenazado con bombardear a los narcos en México, insistió en que los "carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio".

Lee también EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"

“Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender su seguridad nacional y al pueblo estadounidense”, subrayó.

“Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”. Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.

“Tenemos que erradicarlos”, dijo Trump. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros”, insistió el republicano.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas transnacionales. Foto: especial

Trump amenaza con lanzar misiles a los cárteles del narco

Durante la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami con líderes de derecha de la región, el mandatario estadounidense amenazó con atacar con misiles a los cárteles del narcotráfico, al afirmar que son una amenaza a la seguridad nacional y un "cáncer".

En este marco, Trump anunció el "Escudo de las Américas", una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, y dijo que necesita la "ayuda" de los líderes de la región.

Lee también "Cárteles de la droga deben tratarse brutal y despiadadamente": Stephen Miller; son como el Estado Islámico o Al-Qaeda, dice

"Les ayudaremos": Trump a líderes de Latinoamérica

En el evento, manifestó su “compromiso para usar fuerza militar letal para destruir a estos cárteles siniestros. Solo dígannos dónde están, tenemos armas impresionantes”, señaló el mandatario estadounidense.

Advirtió que “no permitiremos la ilegalidad nunca más en nuestro hemisferio”.

Se quejó de que algunos líderes “en esta región, el Hemisferio Occidental, han permitido que vastos tramos queden bajo control directo de las bandas transnacionales. No lo permitiremos. Les ayudaremos”.

Indicó que “los cárteles han impuesto su voluntad a través del asesinato, tortura, extorsión, soborno, el terror, el tráfico de drogas. Ustedes están peligro, pero trabajaremos con ustedes para hacer lo que tengamos que hacer”.

Lee también Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas transnacionales. Imagen: Especial.

“Usaremos misiles"

Y fue entonces cuando dijo: “Usaremos misiles. ¿Quieren que usemos misiles’, son extremadamente precisos, pum directo a la sala. Será el fin de esa persona del cártel. Haremos lo que necesiten, si así lo quieren”.

Reconoció que hay países que no quieren la intervención militar del ejército. “Dicen que creen que se puede hablar con ellos. No lo creo. Pero ellos no lo quieren. Y está bien. Pero si nos necesitan, nos pueden decir”.

Trump aseveró que “muchos cárteles desarrollan operaciones militares sofisticadas. En ocasiones se dice que son más poderosos que los ejércitos de los países. No podemos permitir eso”.

Lee también Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Calificó a lo que llamó “organizaciones criminales brutales” como “una amenaza a nuestra seguridad nacional” y denunció que proveen “una entrada a nuestros adversarios extranjeros en la región. No los queremos en nuestro país. Son cáncer. Y no queremos que se extienda”.

Afirmó que es necesario combatir a los cárteles con el ejército y expresó la voluntad de ayudar a los países de una región que, dijo, “ha sido abandonada por Estados Unidos por muchos años”.

En la reunión participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.

También participa el presidente electo de Chile, , José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes latinoamericanos

Al dirigirse a los mandatarios latinoamericanos, Trump dijo que no tiene intención de aprender español.

"No voy a aprender su maldito idioma", dijo el presidente estadounidense entre risas.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

"No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", declaró entre risas.

El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

Cuba, en "sus últimos momentos de vida"

Donald Trump también habló sobre Venezuela y Cuba.

En el caso de Venezuela, recordó la operación que lanzó en enero para detener al presidente Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta la justicia en Estados Unidos por tráfico de drogas. Y anunció que Estados Unidos ha reconocido “legalmente” al gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de quien dijo está “haciendo un gran trabajo”.

En el caso de Cuba, afirmó que el régimen se encuentra en "sus últimos momentos de vida tal como es", pero señaló que Estados Unidos, con el secretario Marco Rubio a la cabeza, está negociando con La Habana.

"Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba "negociando" con el Rubio, y él mismo, pero no dio más detalles al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc