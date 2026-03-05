Miami.- Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los gobiernos latinoamericanos combatir a los cárteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al-Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

"Los carteles que operan en este hemisferio son el EI (Estado Islámico) y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones", expresó Miller en la conferencia inaugural de las "Américas contra los cárteles" en Miami.

El subjefe de gabinete de Trump sostuvo que estas organizaciones solo pueden derrotarse con poder militar en su discurso a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil.

Además, aseveró que estas organizaciones trafican migrantes, lo que es una forma de terrorismo también.

Lee también Trump promete responder a ataque del Estado Islámico que mató a soldados de EU en Siria; "habrá represalias muy severas"

"Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican drogas, causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo", indicó.

La administración de Trump ha designado terroristas a organizaciones del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana, así como pandillas como el Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18.

Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en 205. Imagen: Especial.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lideró la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ del presidente Donald Trump justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Lee también FBI investiga a Antifa igual que a Al-Qaeda y al Estado Islámico, aunque es un movimiento ideológico, no una organización

Hegseth avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una ofensiva militar contra los carteles, por lo que pidió a los latinoamericanos combatir a los "narcoterroristas".

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump bombardeó 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del Sur’.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc