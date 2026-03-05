Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

México y EU anuncian conversación bilateral por TMEC; será el 16 de marzo

Miami.- , asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense,, pidió a los gobiernos latinoamericanos combatir a los cárteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al-Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

"Los carteles que operan en este hemisferio son el EI () y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones", expresó Miller en la conferencia inaugural de las "Américas contra los cárteles" en .

El subjefe de gabinete de Trump sostuvo que estas organizaciones solo pueden derrotarse con poder militar en su discurso a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil.

Además, aseveró que estas organizaciones , lo que es una forma de terrorismo también.

"Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican , causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo", indicó.

La administración de Trump ha designado terroristas a organizaciones del narcotráfico como el n (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana, así como pandillas como el Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18.

Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en 205. Imagen: Especial.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lideró la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ del presidente Donald Trump justifica a narcotraficantes en Latinoamérica.

Hegseth avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una ofensiva militar contra los carteles, por lo que pidió a los latinoamericanos combatir a los "".

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de s y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump bombardeó 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del Sur’.

