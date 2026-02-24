Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialistas en seguridad consideran que la organización criminal va a iniciar una guerra interna por el nuevo liderazgo.

Detallan que estas demostraciones de bloqueos y quemas de vehículos son para mostrar el “poder”, además movilizar sicarios es parte de esa futura lucha interna.

El especialista en seguridad Daniel Santander comenta a EL UNIVERSAL que entre sus posibles sucesores podría estar su hijastro “El 03” Juan Carlos Valencia González. También hay posibles cabecillas regionales y operadores de esta estructura como Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, Ricardo Ruiz Velasco “Doble R” y Audias Flores Silva “El Jardinero”.

Agrega que, sobre la sucesión del CJNG hay que establecer que cada una de las organizaciones criminales tiene una dinámica y una estructura diferente.

“No es lo mismo pensar en el Cártel de Sinaloa con “Los Chapitos” y “Los Mayos”, que es una cuestión muy focalizada, hasta cultural podríamos llamarlo de familias que históricamente han tenido relación en este tipo de negocios de trasiego de drogas, que tienen estos lazos de alguna forma locales, a lo que puede haber sido también “Los Zetas”, que tiene una estructura mucho más militarizada”, dijo el especialista.

“El caso del CJNG hay que recordar que tuvieron un ascenso fugaz, realmente en un año pasaron de ser una organización criminal regional a competir por el control del trasiego de drogas a nivel nacional contra el Cártel de Sinaloa”, agregó.

Además, mencionó que “El CJNG creció mucho precisamente en el trasiego de drogas, por eso los puertos del Pacífico eran los que más les redituaban ganancias, los precursores químicos para hacer fentanilo y todas estas nuevas drogas sintéticas provienen de Asia, China o India”, refiere el también académico.

El especialista Armando Rodríguez indica que en el círculo inmediato de “El Mencho” no se vislumbraba alguien que pudiera tomar el control de todas las operaciones del Cártel.

“Se hablaba mucho de “El Sapo”, de quien se supone también quedó abatido en el operativo de ayer, pero él realmente estaba más enfocado al tema de los tiempos compartidos, de el control de de esa parte de Puerto Vallarta y de esa zona de Bahía Banderas en entre Jalisco hasta Nayarit”.

“Entonces, no era alguien que pudiese realmente asumir un control de una operación transnacional como la que verdaderamente ejercía el Cártel Jalisco a través del líder Oseguera, no hay claridad al respecto”, sostiene Rodríguez.

Enfatiza que se va a observar un proceso de reestructuración, porque esas redes criminales generaban muchísimos ingresos, y que “vamos a ver de dónde surge un nuevo liderazgo, pero no del entorno cercano a Oseguera Cervantes”.

