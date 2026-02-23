El reciente operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", que tuvo lugar la mañana del 22 de febrero y que culminó en su abatimiento, evocó lo ocurrido durante el operativo de 2015 contra el capo jalisciense: el derribo de un helicóptero militar.

Durante el informe de la Secretaría de Defensa, este 23 de febrero en Palacio Nacional, se detalló que en el operativo para capturar a “El Mencho”, elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos en Tapalpa, Jalisco, con armas de fuego que impactaron en un helicóptero, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

Operativo contra "El Mencho". Foto: Especial

Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre, pues hace 11 años, durante la denominada "Operación Jalisco", que tenía como objetivo capturar al capo, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado.

CJNG derriba helicóptero militar en 2015 por intento de captura de "El Mencho"

El 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, lanzó una ofensiva para atrapar a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el operativo, fuerzas federales se coordinaron para realizar la captura; en respuesta, el grupo criminal llevó a cabo una ofensiva coordinada con bloqueos, incendios y ataques armados en decenas de municipios de Jalisco.

Ese día, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado en Villa Purificación, dejando elementos castrenses muertos y heridos, de acuerdo con lo reportado por autoridades federales.

La aeronave fue derribada con un lanzacohetes RPG de fabricación rusa cuando las fuerzas de seguridad realizaban tareas de vigilancia.

En el vehículo aéreo viajaban 18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos de la Policía Federal.

Ambos episodios, separados por más de una década, quedaron unidos por el mismo objetivo y por elementos en común.

Cabe destacar que otra de las similitudes con lo ocurrido este 2026 fue la reacción al intento de captura de "El Mencho", derivando en la quema de vehículos y bloqueos.

