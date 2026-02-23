Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

El reciente operativo contra , que tuvo lugar la mañana del 22 de febrero y que culminó en su abatimiento, evocó lo ocurrido durante el operativo de 2015 contra el capo jalisciense: el derribo de un helicóptero militar.

Durante el informe de la , este 23 de febrero en Palacio Nacional, se detalló que en el operativo para capturar a “El Mencho”, elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos en Tapalpa, Jalisco, con armas de fuego que impactaron en un helicóptero, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

Operativo contra "El Mencho". Foto: Especial
Operativo contra "El Mencho". Foto: Especial
Operativo contra "El Mencho". Foto: Especial
Operativo contra "El Mencho". Foto: Especial

Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre, pues hace 11 años, durante la denominada "Operación Jalisco", que tenía como objetivo capturar al capo, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado.

Lee también

CJNG derriba helicóptero militar en 2015 por intento de captura de "El Mencho"

El 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano, durante el sexenio del entonces presidente , lanzó una ofensiva para atrapar a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

En el operativo, fuerzas federales se coordinaron para realizar la captura; en respuesta, el grupo criminal llevó a cabo una ofensiva coordinada con bloqueos, incendios y ataques armados en decenas de municipios de Jalisco.

Ese día, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado en Villa Purificación, dejando elementos castrenses muertos y heridos, de acuerdo con lo reportado por autoridades federales.

Lee también

La aeronave fue derribada con un cuando las fuerzas de seguridad realizaban tareas de vigilancia.

En el vehículo aéreo viajaban 18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos de la Policía Federal.

Ambos episodios, separados por más de una década, quedaron unidos por el mismo objetivo y por elementos en común.

Cabe destacar que otra de las similitudes con lo ocurrido este 2026 fue la reacción al intento de captura de "El Mencho", derivando en la quema de vehículos y bloqueos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]