Un día después de ser nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la pedagoga Nadia López García negó cercanía con el expresidente Enrique Peña Nieto y aseguró que no se identifica con "proyectos neoliberales", puesto que, siempre se ha asumido de "izquierda".

Su rechazo a los vínculos con el expresidente se da luego de que en redes sociales fue difundida una fotografía donde se observa a López García sonriendo junto a Peña Nieto, situación que, dijo, corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, poco antes de que el priista dejara la Presidencia de la República.

"La foto que se está utilizando para vincularme con Peña Nieto corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, cuando tenía 25 años. Ello no me identifica con proyectos neoliberales ni de derecha. Por el contrario, mis convicciones siempre han sido de izquierda", escribió la licenciada en Pedagogía por la UNAM en su cuenta de X.

Expresidente Enrique Peña Nieto durante entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018 junto a Nadia López García. Foto: Presidencia

En 2018, la mujer de origen mixteco fue galardonada por su labor en el Fortalecimiento de Cultura Indígena y recibió, de manos del expresidente Peña Nieto, el reconocimiento en su categoría.

Dicho premio es el máximo galardón del gobierno federal que reconoce a los jóvenes mexicanos cuya "conducta y dedicación" causan "admiración entre sus contemporáneos" y es dedicado a quienes se consideran un ejemplo de "superación personal o progreso a la comunidad".

En su mensaje durante la entrega del Premio, Nadia López compartió sus origines indígenas y expresó que “ser joven es resistir, y ser joven indígena es resistir doblemente”.

La pedagoga indígena releva a Marx Arriaga en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP luego de que el funcionario federal fuera destituido del cargo en medio de una polémica por negarse a dejar el puesto tras 100 horas de protesta en sus oficinas.

