Nadia López García, la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP, es escritora oaxaqueña, poeta y tallerista.

En 2018 fue considerada como uno de los "Mexicanos más creativos del 2018" en la categoría de Literatura por la revista Forbes.

Es autora de libros como "Cuerpo roto", "¿A dónde van los árboles cuando duermen?", "Niños lluvia", "Niños que vuelan y "Malitzin. La mujer palabra". Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán, griego y chino.

Lee también SEP nombra a nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos; Nadia López sustituirá a Marx Arriaga

¿Quién es Nadia López García?

Nacida en la Mixteca Alta de Oaxaca e hija de migrantes jornaleros agrícolas, López García pasó su infancia e hizo estudios primarios en el Valle de San Quintín, Baja California. Actualmente, destaca como programadora de la barra de Literatura Infantil y Juvenil de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y es profesora de la materia "Literatura indígena" en el PUIC-UNAM.

Formación Académica y Especialización

Licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ($2010-2014$), la nueva titular cuenta con una sólida preparación internacional:

Antropología Pedagógica y Educación Social por la Universidad de Barcelona.

por la Universidad de Barcelona. Gestión de la Inmigración (Máster) por la Universidad Pompeu Fabra, con enfoque en Política Comparada de las Migraciones.

Trayectoria Literaria y Reconocimientos

Su labor cultural la ha llevado a participar en talleres, recitales y festivales en países como India, España, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Panamá, entre otros.

En el ámbito de la creación, obtuvo la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía ($2015-2017$), año en el que también fue galardonada con el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle.

Lee también Anticorrupción multa con más de medio mdp a empresa de equipo médico; entregó información falsa al IMSS

En octubre de 2024, fue nombrada como coordinadora nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde dijo a EL UNIVERSAL que en su encargo sus dos retos principales eran que las comunidades literarias se sientan afín a la Coordinación y acercar infancias y juventudes al mundo de las letras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr