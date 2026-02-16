Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Marx Arriaga.

En redes sociales, el titular de la SEP reconoció a Nadia López como una "pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales".

Nadia López García, nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. Foto: captura de pantalla

SEP destituye a Marx Arriaga de su cargo

El pasado 13 de febrero, Marx Arriaga, quien hasta entonces ocupaba el cargo que ahora ocupa Nadia López, fue destituido, por lo que afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retiraría.

"Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", escribió en redes sociales.

Marx Arriaga se atrinchera en oficina de la SEP

Luego, a pesar de que la SEP confirmó su remoción, se atrincheró en su oficina de la SEP y ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

Entre tamales y barbacoa, el plantón de Marx Arriaga en la SEP, Marx Arriaga anunció que pernoctaría en las instalaciones de la dependencia el domingo.

Aún siendo director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), manifestó que, durante su permanencia en las instalaciones, no le ha faltado de comer, dado que maestros y maestras le han llevado desde tamales, hasta barbacoa.

Aseguró que hasta el momento no existe ningún tipo de comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el conflicto que existe con los libros de texto gratuitos, que estuvieron a su cargo.

Hasta el momento, Marx Arriaga continúa en la que fuera su oficina.

Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablo sobre esta situación y expresó que “los libros de texto no son patrimonio de una persona”,

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que Arriaga no estaba de acuerdo en modificaciones a los libros de texto, además que se pronunció sobre el ofrecimiento que le hicieron para irse como representante de México a otro país.

“Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros, es un trabajo extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros.

“Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo, entonces ahí hubo un primer desencuentro con él”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

También rechazó la forma en cómo Arriaga fue notificado de su cese en la SEP.

