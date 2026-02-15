La destitución de Marx Arriaga como titular de Materiales Educativos de la SEP, así como su atrincheramiento en oficinas de la dependencia, provocó un pronunciamiento de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDENEM)

Mediante un comunicado, exigieron la restitución de Marx Arriaga Navarro en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, al considerar que su destitución fue injustificada. Además de un aumento salarial del 100 por ciento para el magisterio.

Señalaron que el incremento salarial busca compensar más de 30 años de pérdidas derivadas, dijeron, de políticas educativas neoliberales.

Asimismo, demandaron que se expliquen con claridad las razones pedagógicas del cese de Arriaga Navarro o que se reconozca como una decisión política.

Advirtieron que la salida de Arriaga pone en riesgo la continuidad de los proyectos vinculados con la Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos.

Entre sus exigencias plantearon que no se modifiquen los contenidos de los libros sin antes reformar la Ley General de Educación y abrir convocatorias para la creación de nuevos materiales.

Ante los intentos de la burocracia neoliberal de la SEP, los verdaderos defensores de la educación levantamos la voz.



Aquí el pronunciamiento de los CoDENEM y el Magisterio Insurgente. Estamos unidos. Esto no va de un puesto, va contra el pueblo y su derecho a una educación. pic.twitter.com/JFVnN1DQZ6 — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

También, solicitaron plazas definitivas para egresados normalistas, eliminar diferencias entre escuelas rurales y urbanas y garantizar presupuesto suficiente para los planteles, a fin de evitar cuotas escolares.

Los docentes reiteraron que la lealtad del magisterio, afirmaron, es con el proyecto educativo y no con decisiones administrativas que afecten su desarrollo.

Finalmente, rechazaron la destitución y llamaron a defender la continuidad del modelo educativo vigente.

