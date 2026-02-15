Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

La destitución de como titular de Materiales Educativos de la SEP, así como su atrincheramiento en oficinas de la dependencia, provocó un pronunciamiento de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDENEM)

Mediante un comunicado, exigieron la restitución de Marx Arriaga Navarro en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, al considerar que su destitución fue injustificada. Además de un aumento salarial del 100 por ciento para el magisterio.

Señalaron que el incremento salarial busca compensar más de 30 años de pérdidas derivadas, dijeron, de políticas educativas neoliberales.

Lee también:

Asimismo, demandaron que se expliquen con claridad las razones pedagógicas del cese de Arriaga Navarro o que se reconozca como una decisión política.

Advirtieron que la salida de Arriaga pone en riesgo la vinculados con la Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos.

Entre sus exigencias plantearon que no se modifiquen los contenidos de los libros sin antes reformar la Ley General de Educación y abrir convocatorias para la creación de nuevos materiales.

Lee también:

También, solicitaron plazas definitivas para egresados normalistas, eliminar diferencias entre escuelas rurales y urbanas y garantizar presupuesto suficiente para los planteles, a fin de evitar cuotas escolares.

Los docentes reiteraron que la lealtad del magisterio, afirmaron, es con el y no con decisiones administrativas que afecten su desarrollo.

Finalmente, rechazaron la destitución y llamaron a defender la continuidad del modelo educativo vigente.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]