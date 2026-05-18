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La edición del 2026 del Corona Capital está casi lista, y es que, a pocos días de que se confirmaran las fechas de su realización, ahora se reveló el elenco.
Esta tarde, durante un evento especial en el Parque Aztlán, los organizadores de uno de los festivales más importantes de la escena musical dieron a conocer los nombres de los artistas que se estarán presentando y las sorpresas fueron muchas.
A la cabeza del cartel se encuentran The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots, quienes ya sonaban fuerte entre los rumores. Los nombres de las bandas aparecieron en el cielo formados por drones de colores, mientras el sol se escondía.
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Angine de Poitrine, The Kooks, The XX y Lola Young son otras de las agrupaciones que también aparecieron y llamaron la atención de los curiosos que se detuvieron a observar el espectáculo.
El Corona Capital se realizará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La venta general de boletos iniciará este próximo 26 de mayo y los precios podrían superar los 7 mil pesos por el abono general.
Cartel oficial de Corona Capital 2026
Aquí te dejamos todas las bandas que conforman el cartel oficial del Corona Capital 2026 por día, para que consideres si comprar el abono o bien, esperar los boletos individuales.
Viernes 20
- Gorillaz
- Mumford & sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- Chvrches
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- Fcuckers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- Jmsn
- Model/actriz
- Olive Jones
- RIP Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- Borns
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- MS*Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We are scientists
- Ztella
Domingo 22
- The Strokes
- The XX
- Lola Young
- Lil Yachty
- Bunt (in the round)
- Angine de Poitrine
- Bad suns
- The black crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
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