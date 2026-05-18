La edición del 2026 del Corona Capital está casi lista, y es que, a pocos días de que se confirmaran las fechas de su realización, ahora se reveló el elenco.

Esta tarde, durante un evento especial en el Parque Aztlán, los organizadores de uno de los festivales más importantes de la escena musical dieron a conocer los nombres de los artistas que se estarán presentando y las sorpresas fueron muchas.

A la cabeza del cartel se encuentran The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots, quienes ya sonaban fuerte entre los rumores. Los nombres de las bandas aparecieron en el cielo formados por drones de colores, mientras el sol se escondía.

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Angine de Poitrine, The Kooks, The XX y Lola Young son otras de las agrupaciones que también aparecieron y llamaron la atención de los curiosos que se detuvieron a observar el espectáculo.

El Corona Capital se realizará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La venta general de boletos iniciará este próximo 26 de mayo y los precios podrían superar los 7 mil pesos por el abono general.

Cartel oficial de Corona Capital 2026

Aquí te dejamos todas las bandas que conforman el cartel oficial del Corona Capital 2026 por día, para que consideres si comprar el abono o bien, esperar los boletos individuales.

Viernes 20

Gorillaz

Mumford & sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcuckers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

Jmsn

Model/actriz

Olive Jones

RIP Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce The Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

Borns

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

MS*Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We are scientists

Ztella

Domingo 22

The Strokes

The XX

Lola Young

Lil Yachty

Bunt (in the round)

Angine de Poitrine

Bad suns

The black crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky