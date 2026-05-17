Este lunes se llevará a cabo una conferencia magistral sobre las colecciones del Museo del Prado en el Centro Cultural de España en México, como parte de la visita de profesionales de este importante museo español.

La cita es a las 18 horas y la charla tendrá como título “Las colecciones del Museo del Prado”. Paloma Málaga Shaw, historiadora de arte y miembro del Centro de Estudios del Museo del Prado será la oradora.

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“Las colecciones del Museo del Prado abrirá el diálogo con el público mexicano en torno a las obras del museo, las nuevas formas de comunicar el arte, así como los retos y posibilidades de la labor museística en el entorno contemporáneo”, se informa en el comunicado de prensa.

Málaga Shaw da cursos sobre la colección del museo, pero también es una figura recurrente en las redes sociales de El Prado. Por eso, la comunicación será un tema central del taller que impartirá Shaw junto con Javier Sainz de los Terreros a profesionales en el campo de la comunicación que se llevarán a cabo en el CCEMx (actividad sólo con registro) los días 18 y 19 de mayo.

Habrá una segunda plática abierta al público en el Antiguo Colegio de San Ildefonso el 19 de mayo a las 18:30 horas, donde Málaga y Sainz dialogarán con el público sobre nuevas formas de comunicar el arte y los desafíos de la labor museística en la actualidad.

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