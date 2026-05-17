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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () acordó reanudar la huelga nacional y endurecer su jornada de movilizaciones contra el gobierno federal, durante la clausura de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), que concluyó durante la madrugada de este domingo, en la capital del país.

En el resolutivo final, la dirigencia magisterial acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener “oídos sordos” frente a sus demandas centrales y ratificó su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar la reforma educativa “Peña-AMLO-Sheinbaum” y rechazar el incremento salarial de 9 por ciento anunciado para el magisterio.

“De manera unitaria vamos a salir a reanudar la huelga nacional”, señalaron los dirigentes durante la clausura de la ANR, en la que también llamaron a organizaciones sociales y trabajadores afectados por la a sumarse a las protestas.

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La CNTE sostuvo que el aumento salarial “es raquítico para la inflación” y afirmó que no representa una verdadera revalorización del magisterio. Además, acusó al gobierno federal de no presentar respuestas concretas a su pliego petitorio y calificó como “una burla” las posiciones expresadas en las conferencias mañaneras.

En el mensaje final, los dirigentes magisteriales señalaron que el contexto del Mundial 2026 abrirá “una ventana” para fortalecer las protestas y presionar al gobierno federal a atender sus exigencias.

“Podamos dar una lucha en este marco del Mundial y podamos abrogar la nefasta Ley del ISSSTE de 2007”, expresaron ante representantes de las secciones sindicales reunidas en la ANR.

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La Coordinadora afirmó que, pese a las estrategias gubernamentales, el movimiento sale “fortalecido y unificado” tras la discusión realizada durante la asamblea nacional.

“Ni un paso atrás y hasta la victoria siempre”, concluyó el posicionamiento leído durante la clausura de la reunión magisterial.

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