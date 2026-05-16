Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer para protestar por los compromisos incumplidos por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, rechazaron el aumento salarial de 9% y reiteraron que de no haber solución, habrá una huelga nacional y boicotearán el Mundial.

Antes de comenzar la marcha desde el Metro San Cosme hacia el Zócalo, el líder de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, acusó a Mario Delgado de incumplir con sus demandas y advirtió que “si no hay solución, no rodará el balón”, ello a menos de un mes de la inauguración de la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, Hernández dijo que el 15 de mayo, Día del Maestro, no es de fiesta, es de lucha y de protesta, y recordó las demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial de 100% al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical. Además, exigen un sistema de pensiones solidario y el cese de la evaluación punitiva.

Rodeado por dirigentes y maestros de secciones de estados como Michoacán, Morelos, Oaxaca y Guerrero, entre otras, apuntó: “Nosotros vamos a ir a una huelga nuevamente porque no están resueltas las demandas y no es metáfora decir que si no hay solución, no rodará el balón”.

“Los próximos días serán de definiciones. Después de esta telenovela 2.0 donde fue un autogol de Mario Delgado contra la Presidenta, hemos dicho que si de esta forma tratan a la educación por encima, ponen un negocio de un Mundial del despojo”, agregó, mientras a unos metros, en la avenida México-Tacuba, un maestro dominaba un balón de futbol con las siglas de la CNTE.

Hernández aseguró que después de la manifestación no se quedarían en el Zócalo.

“Hoy [viernes] es marcha de aquí al Zócalo, cerraremos con un mitin combativo y nos prepararemos cada sección para afinar las propuestas que vamos a dar en la Asamblea Nacional Representativa mañana [sábado]”.

Protesta en estados

En el Día del Maestro, docentes de varios estados salieron a las calles para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

En Oaxaca, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en la capital como acción previa a su asamblea, donde analizarán la primera respuesta del gobierno local a su pliego de demandas y definir la fecha del inicio del paro.

La movilización, en la que participó 90% de su membresía, partió del crucero vial de Brenamiel hacia el zócalo capitalino.

La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, aseguró que es un hecho y no está a discusión el paro indefinido o huelga nacional para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las reformas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sólo falta definir si inicia el 25 de mayo o 1 de junio.

En Chiapas, normalistas acompañaron a maestros de la CNTE-SNTE con bloqueos carreteros y una protesta en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Los alumnos de la Escuela Normal Mactumactzá demandaron plazas y quemaron una patrulla de madera y cartón que representaba a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, con los rostros del secretario de Seguridad Pública y el fiscal, Óscar Aparicio Avendaño y Jorge Luis Llaven.

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