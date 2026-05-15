Ecatepec, Méx.- Un bebé de aproximadamente 6 meses de nacido fue abandonado en un taxi de aplicación, el cual ya se encuentra bajo resguardo de la policía municipal.

El gobierno de Ecatepec informó que al bebé ya le consiguieron vestimenta y alimento y después fue llevado ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec.

Fue el chofer del taxi de aplicación quien dio aviso a la oficial María Teresa Reséndiz Ramírez, quien realizaba un patrullaje en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

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Hombre dejó al menor por recoger una motocicleta

De acuerdo con el testimonio del conductor del Nissan Versa, un hombre abordó la unidad para un viaje en la colonia Luis Donaldo Colosio y pidió ser llevado a Laureles; dejó al bebé en el asiento trasero y le pidió seguirlo, pues bajó a recoger una moto que recogió en un taller y no podía llevarse al menor en ese vehículo.

“Vi al niño en el auto, en el asiento trasero, mojado, sucio, se había hecho del baño. De inmediato saqué toallitas que tengo en mi patrulla y comencé a limpiarlo, pero su ropa estaba muy sucia. Le conseguimos ropa y mis jefes le compraron pañales y Gerber para alimentar al bebé”, explicó la oficial con 20 años de servicio.

Además, el chofer del taxi narró que el hombre en moto aumentó la velocidad en la vía Morelos y ya no logró seguirlo, por lo que decidió avanzar hacia Los Héroes en busca de una patrulla de la policía municipal.

Policías municipales ayudaron al bebe luego de encontrarlo sucio en el asiento trasero. Foto: Especial.

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Los policías municipales revisaron la mochila con la que el sujeto dejó al bebé y en ella encontraron dos botellas de alcohol y un pequeño biberón con atole descompuesto.

Bebé quedará en del DIF

Después de 5 horas se presentó Raúl Michell “N”, supuesto padre del bebé, en las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde pidió que le entregaran al bebé, sin embargo, la procuradora determinó que se quedaría bajo resguardo.

Mariana Uribe Bernal, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec, explicó que el hombre que dijo ser el padre del bebé no pudo acreditar el parentesco, ya que no cuenta con registro, acta de nacimiento, ni CURP del pequeño, y se le requirió la presencia de la madre.

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“Iniciaremos una denuncia ante el Ministerio Público, quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar ecatepense, donde velaremos para salvaguardar su seguridad y restituir sus derechos”, detalló

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