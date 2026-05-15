Ecatepec, Méx.- “Ecatepec está pasando de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible cuando hay voluntad, inversión y un gobierno que no se rinde”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante el banderazo de inicio a la Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026.

En dicha acción, la cual destacó como una coronación metropolitana, participan el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México.

La edil mencionó que desde el 2025, el gobierno que encabeza activó el Operativo Tormenta, mediante el cual trabajadores de diversas áreas municipales realizan acciones preventivas antes, durante la atención de la emergencia y posteriores con apoyo a los afectados por lluvias.

Lee también El Estado de México se coloca como el primer generador de empleos productivos en el país; es la cifra más alta en los últimos 27 años

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss mencionó que el gobierno federal se encuentra destinando fondos para realizar obras hidráulicas. Foto: Gobierno de Ecatepec.

También recordó que el gobierno federal está destinando recursos para implementarse en obras, alguna de ellas en materia hídrica, debido a que Ecatepec forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Para prevenir inundaciones en esta época de lluvias, Cisneros Coss manifestó que Ecatepec realiza jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria.

De este último esquema, la alcaldesa de Ecatepec expuso que, de enero a la fecha, recolectaron más de 55 mil toneladas de basura y desechos, con lo que han evitado taponamientos de cauces y drenajes.

Lee también Mundial 2026: alcalde de Benito Juárez destaca reordenamiento de la vía pública; retiran a comercio ambulante sin permisos

“Quienes gobernamos el Valle de México sabemos que cada ciclo de lluvias pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a la gente. Proteger significa prevenir, coordinar y actuar antes de que la emergencia llegue”, dijo Azucena Cisneros Coss.

Ecatepec fue el rostro más visible del abandono hídrico en el Valle de México, puntualizó la presidenta municipal, al tiempo de recordar que esa situación significó inundaciones durante cada temporada de lluvias.

Con las acciones desarrolladas en la localidad, Azucena Cisneros aseguró que pasaron de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible; y agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

En el programa participan organismos como el Ocavm, Conagua, así como autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México. Foto: Gobierno de Ecatepec.

Lee también Ya viene la quinta edición del "adoptatón" en el Monumento a la Revolución; ahí podrás conocer a tu próximo amigo peludito

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero no me cansaré de decirlo: vamos por el camino correcto. En Ecatepec, el cambio se ve en cada calle iluminada, en cada bache tapado, en cada toma de agua que se abre y sale el vital líquido”, dijo Cisneros Coss.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr