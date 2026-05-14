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Ecatepec, Méx.— Luego de la lluvia de la tarde-noche del martes, Ecatepec activó el Operativo Tormenta, por lo que más de 300 personas desplegaron brigadas de atención a las familias.

El operativo se enfoca en tres ejes: prevención, acciones durante la lluvia y la restitución posterior a ella, explicó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

Entre las acciones preventivas realizadas este año destacan las jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el Operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria, este último con 20 rutas que abarcan 87 colonias y 375 calles ubicadas en zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias.

Con estas medidas, de enero a la fecha se han recolectado más de 55 mil toneladas de basura y desechos en el ayuntamiento.

Además, se realizó el desazolve de alcantarillas, redes de drenaje y vasos reguladores, así como la rehabilitación de una presa de gavión en la parte alta de San Andrés de La Cañada, en la Sierra de Guadalupe.

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