A un mes del Mundial de Futbol, el color morado acompañado con figuras de ajolotes se ha extendido al mobiliario urbano, como puentes peatonales, luminarias y bajopuentes, así como al transporte público de la CDMX, infraestructura vial y unidades de servicio. Sin embargo, especialistas consideran que esta ajolotización —como la ha nombrado la jefa de Gobierno, Clara Brugada— carece de una estrategia en imagen urbana.

La figura del ajolote ha invadido inmobiliario urbano en casi todo el territorio de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Las grandes ciudades del mundo suelen manejar manuales integrales de imagen urbana y mobiliario que les da identidad y generan arraigo entre su población. No obstante, lo que sucede en la Ciudad de México no parece ir de acuerdo con “ningún tipo de estrategia en materia de imagen urbana”, advierte a EL UNIVERSAL Carlos Corral, secretario de la Asociación Mexicana de Urbanistas.

Urbanistas explican que no todos los sitios son adecuados para ciertas intervenciones. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

“Sabemos que el presupuesto está limitado para llevar a cabo obras de mitigación o complementarias en infraestructura, y por otro lado, vemos este gasto, quizá a veces, hasta excesivo en tratar de mantener una imagen; aquí la disyuntiva está en si esa imagen es institucional, corporativa, urbana, que obedece a ciertos lineamientos establecidos en un manual, o es de cierta forma un tema de propaganda política”, indicó el experto en urbanismo.

El paradero de Huipulco, frente al Estadio Azteca, también recibió el color morado en los puentes de acceso. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

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Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD), considera que lo realmente importante es atender los temas de movilidad y del servicio de transporte público, más allá de colores e imagen que se use para representar a la CDMX.

El Tren Ligero pasó del azul al blanco con imágenes del ajolote. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Señala que cualquier marca en el pavimento y señalizaciones que se pongan en la capital, se debe apegar al Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito de la Ciudad de México, documento realizado por especialistas en el que se brindan todas las especificaciones en la materia.

El Centrobús, operado por RTP que tiene unidades verdes, es morado. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Sergio Padilla Galicia, doctor en urbanismo y profesor de la UAM Azcapotzalco, considera que muchas expresiones gráficas que se están colocando en la Ciudad parecen ser un esfuerzo por regresar a los orígenes —por ejemplo, con los carteles para el Mundial que llevan algunas grecas—, aunque “tenemos que ser coherentes con el tiempo que nos toca vivir, sí, conscientes o asumiendo a plenitud o de manera íntima profunda nuestros orígenes o cultura, pero hay que experimentar manifestaciones que sean acordes a nuestra época, una visión moderna y humanista”.

En el contexto del Mundial de Futbol, 316 canchas son habilitadas o renovadas en la Ciudad. En ellas se encuentra la imagen del ajolote. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

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Este 11 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió a las críticas respecto a la imagen del ajolote y pintura morada que han invadido la Ciudad.

“Hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio publico, (...) invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando”, expresó.

En el piso de los vagones de la Línea 2 del Metro se colocaron figuras de ajolotes y flores. Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL

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