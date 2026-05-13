La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó al grupo de rock irlándes U2 a presentarse en el zócalo capitalino, y además, de saludarlos y tomarse una fotografía, les regalo ajolotes.

“Ajolotizamos a U2”, publicó la mandataria capitalina en un video que subió a sus redes sociales, en el que se le ve junto a los integrantes de la banda.

In the name of love!



La visita de @U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura.



Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de… pic.twitter.com/xjFouHBC2h — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2026

Luego de que la agrupación irlandesa grabó el videoclip de Street of dreams y tocó un set acústico en calles del Centro Histórico, la mandataria capitalina se reunió con sus integrantes y les entregó una invitación para que se presenten en el Zócalo.

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“Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza que es el Zócalo, sin bienvenidos, nos encantaría mucho”, les dijo al extenderles el documento.

Clara Brugada y grupo de rock U2. Foto: X @ClaraBrugadaM

“En el nombre del amor saludé a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr”, escribió en una publicación que colgó en X donde también compartió algunas fotografías con los integrantes de la banda, a quienes les entregó unos ajolotes de arte huichol.

Afirmó que recibir a U2 en la CDMX es “celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, escribió.

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