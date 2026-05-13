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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó al grupo de rock irlándes U2 a presentarse en el zócalo capitalino, y además, de saludarlos y tomarse una fotografía, les regalo ajolotes.
“Ajolotizamos a U2”, publicó la mandataria capitalina en un video que subió a sus redes sociales, en el que se le ve junto a los integrantes de la banda.
Luego de que la agrupación irlandesa grabó el videoclip de Street of dreams y tocó un set acústico en calles del Centro Histórico, la mandataria capitalina se reunió con sus integrantes y les entregó una invitación para que se presenten en el Zócalo.
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“Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza que es el Zócalo, sin bienvenidos, nos encantaría mucho”, les dijo al extenderles el documento.
“En el nombre del amor saludé a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr”, escribió en una publicación que colgó en X donde también compartió algunas fotografías con los integrantes de la banda, a quienes les entregó unos ajolotes de arte huichol.
Afirmó que recibir a U2 en la CDMX es “celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, escribió.
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vr/cr
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