Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez informó que la presencia de basura sigue siendo la principal problemática en esta temporada de lluvias, advirtiendo que la Presa El Ángulo, ubicada en Cuautitlán Izcalli corre riesgo de desbordarse.

Respecto a las afectaciones que han dejado las intensas precipitaciones en algunos municipios, sobre todo del Valle de México, la mandataria dio a conocer en entrevista que se trabaja en un Plan para atender la emergencia, el cual está siendo construido por la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría del Agua y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.

“Lo único que les pedimos a los ciudadanos es tener cuidado con la basura. Hoy hacíamos una evaluación en la Mesa de Paz y todavía seguimos sacando mucha basura. La presa El Ángulo está a muy poco para que se pueda desbordar, nos ayuda mucho que los cuidadanos no tiren basura”, comentó.

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En relación con la situación de la presa, las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli realizan acciones de desfogue y labores de limpieza para controlar el nivel de agua, pues actualmente registra un 75 por ciento de su capacidad.

Tras un encuentro con diputadas y diputados locales, la titular del Ejecutivo aseguró que de manera general vienen “grandes cosas” para el Estado de México, pues se ejecutarán obras en la zona norte y sur, replicando los esfuerzos que se hacen en el oriente, fortaleciendo además temas en latería de justicia.

VR/cr