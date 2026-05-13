Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez sostuvo un encuentro con integrantes de la 62 Legislatura en Palacio de Gobierno, a quienes les reconoció su trabajo, les reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, basada en el respeto y en el diálogo y los convocó a continuar legislando por el bien común, por encima de intereses personales.

“Quienes integramos el Gobierno del Estado de México reconocemos el compromiso de este segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, asimismo les reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera coordinada, basada en el respeto y en el diálogo por un bien común que es el bienestar y la transformación de vida de los más de 17 millones de habitantes del Estado de México”, comentó.

Resaltó que más allá de intereses personales y más allá de las diferencias ideológicas, las y los integrantes de la Legislatura local han escuchado y trabajado por el bien y la justicia.

"Les reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera coordinada, basada en el respeto y en el diálogo", comentó la gobernadora. Foto: Especial

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Francisco Vázquez Rodríguez resaltó a la mandataria que el Congreso no tiene pendientes con el Ejecutivo estatal, puesto que en dos años de labor le han aprobado 168 iniciativas.

“Este Congreso no es una oficialía de partes, aquí las iniciativas no se reciben para archivarse ni se aprueban automáticamente, aquí se estudian, se discuten, se enriquecen. Muchas de sus iniciativas se fortalecieron con aportaciones de todos los diputados y eso también habla de una democracia sana”.

Ante la presencia de integrantes del Gabinete, el también líder parlamentario de Morena resaltó que, de acuerdo con INEGI, son el Congreso más productivo del país, y es que en los dos años de trabajo han aprobado cerca de 900 propuestas, de las cuales 26 han sido reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, logrando una aprobación unánime en el 94 por ciento.

Francisco Vázquez Rodríguez resaltó que, de acuerdo con INEGI, son el Congreso más productivo del país. Foto: Especial

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“Durante estos dos años hemos demostrado que la política también puede ejercerse con respeto, con diálogo y con responsabilidad institucional. Hemos debatido desde la fuerza de nuestras convicciones, pero nunca desde la confrontación, porque de ahí no nacen acuerdos ni resultados”, exclamó.

Entre las iniciativas que provienen del Ejecutivo y que se han logrado consolidar destaca: la Ley de Salud; el impulso del modelo IMSS-Bienestar mediante 74 desincorporaciones aprobadas; el reconocimiento del derecho a la identidad; la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal y los cementerios verdes.

“Cuando el bienestar de la gente se pone por delante, las diferencias dejan de ser obstáculo y se convierten en debate útil”, agregó.

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