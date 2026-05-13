Un conflicto vial en calles de la alcaldía Álvaro Obregón terminó con un hombre herido de bala en el rostro y un presunto agresor detenido tras una persecución policial.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Escuadrón 201 y Antigua Vía La Venta, en la colonia Cristo Rey, donde operadores del C2 Oriente alertaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre una persona lesionada dentro de un vehículo gris.

Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre de 41 años con una herida de bala en la cabeza, por lo que familiares que lo acompañaban lo trasladaron a un hospital bajo resguardo policial.

El conductor de camioneta Jeep presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra otro automovilista tras un percance vial. Foto: Especial

Lee también Continuarán lluvias este miércoles 13 de mayo en el Valle de México y Edomex; se preve caída de granizo en algunas zonas

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió luego de un percance vial entre el conductor de un Jeep negro y un automóvil Mazda. Tras varios reclamos y maniobras entre ambos vehículos, el conductor de la camioneta presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el automovilista, hiriéndolo en un ojo.

Tras obtener las características de la unidad, monitoristas del C2 Poniente implementaron un cerco virtual y ubicaron la camioneta circulando sobre Calzada de las Águilas, por lo que policías iniciaron una persecución.

Fue en el cruce de avenida La Joya, en la colonia Villa Verdún, donde los uniformados lograron cerrarle el paso al vehículo. Durante una revisión preventiva al conductor, de 63 años, le aseguraron un arma corta abastecida con 14 cartuchos útiles.

Lee también Ejecutan a 2 miembros de Los Rodolfos en Tláhuac

El hombre fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, junto con el arma asegurada y la camioneta con placas del estado de Morelos, para determinar su situación jurídica.

vr/cr