Más Información

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Naucalpan, Méx.–Continuarán las este miércoles en municipios del Valle de México y distintas regiones del Estado de México debido al ingreso de humedad y a los remanentes del , de acuerdo con el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica.

En municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán se prevén lluvias ligeras.

Para Texcoco, Ixtapaluca y Chalco, el pronóstico indica lluvias fuertes y viento moderado.

Lee también

En Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Valle de Bravo y Tenancingo se esperan lluvias moderadas, mientras que en Atlacomulco se pronostican precipitaciones ligeras.

Las lluvias más intensas se prevén en Tejupilco, donde podrían alcanzar hasta 40 milímetros, con tormentas y posible caída de granizo.

El reporte también prevé lluvias fuertes de entre 20 y 30 milímetros en zonas cercanas al , la zona alta de Lerma y municipios del sureste del estado como Amecameca.

estatal informó que en zonas de tormenta podrían registrarse rachas de viento de entre 25 y 45 kilómetros por hora, principalmente en el noroeste, norte y noreste del Estado de México.

El pronóstico señala que las lluvias disminuirán de intensidad a partir del jueves.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]