Naucalpan, Méx.–Continuarán las lluvias este miércoles en municipios del Valle de México y distintas regiones del Estado de México debido al ingreso de humedad y a los remanentes del frente frío número 50, de acuerdo con el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica.

En municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán se prevén lluvias ligeras.

Para Texcoco, Ixtapaluca y Chalco, el pronóstico indica lluvias fuertes y viento moderado.

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En Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Valle de Bravo y Tenancingo se esperan lluvias moderadas, mientras que en Atlacomulco se pronostican precipitaciones ligeras.

Las lluvias más intensas se prevén en Tejupilco, donde podrían alcanzar hasta 40 milímetros, con tormentas y posible caída de granizo.

El reporte también prevé lluvias fuertes de entre 20 y 30 milímetros en zonas cercanas al Nevado de Toluca, la zona alta de Lerma y municipios del sureste del estado como Amecameca.

Protección Civil estatal informó que en zonas de tormenta podrían registrarse rachas de viento de entre 25 y 45 kilómetros por hora, principalmente en el noroeste, norte y noreste del Estado de México.

El pronóstico señala que las lluvias disminuirán de intensidad a partir del jueves.

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