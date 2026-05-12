Naucalpan, Méx.- Protección Civil de Naucalpan evacuó a 41 personas de tres viviendas, ubicadas sobre Río Hondo, por riesgo de colapso.

Carlos Sánchez, director de Protección Civil, explicó que las viviendas fueron construidas sobre el cauce del río, por lo que presentan daños estructurales derivados de su edificación en una zona irregular.

| Foto: Especial.

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“Una de las casas está volando la cimentación y otra la losa se rompió, pero ya están evacuando los muebles y las personas.

El director de PC detalló que se llevará un proceso administrativo para proceder con el derrumbe de manera controlada.

Finalmente, informó que existen aproximadamente 43 casas más ubicadas sobre el Río Hondo que presentan distintos tipos de riesgo por haber sido construidas sobre el cauce.

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JACL/cr