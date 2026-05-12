Más Información

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

Fisicoculturista que pasó por Tigres, Atlante y Puebla hasta llegar al Cártel del Noreste; él es el “El Titán” vinculado a huachicol

Fisicoculturista que pasó por Tigres, Atlante y Puebla hasta llegar al Cártel del Noreste; él es el “El Titán” vinculado a huachicol

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Naucalpan, Méx.- Protección Civil de , ubicadas sobre , por riesgo de colapso.

Carlos Sánchez, director de , explicó que las viviendas fueron construidas sobre el cauce del río, por lo que presentan derivados de su edificación en una zona irregular.

| Foto: Especial.
| Foto: Especial.

Lee también

“Una de las casas está volando la cimentación y otra la losa se rompió, pero ya están evacuando los muebles y las personas.

El director de PC detalló que se llevará un proceso administrativo para proceder con el derrumbe de manera controlada.

Finalmente, informó que existen aproximadamente 43 casas más ubicadas sobre el Río Hondo que presentan distintos tipos de riesgo por haber sido construidas sobre el cauce.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]