Naucalpan, Méx.– Se reabrieron a la circulación vehicular y peatonal las vialidades que fueron cerradas por las lluvias registradas la noche del lunes en Naucalpan, informaron autoridades de la Guardia Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los cortes implementados en distintos puntos del municipio fueron liberados en su totalidad luego de las labores realizadas por áreas de atención y emergencia.

Entre las zonas que presentaron cierres se encuentran Río de los Remedios, en la colonia El Conde; avenida 16 de Septiembre y Calle 5, donde la circulación fue desviada hacia Periférico y Primero de Mayo; además de las zonas de Las Armas y Echegaray.

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La Guardia Municipal indicó que mantiene recorridos de supervisión en distintos puntos del municipio tras las lluvias.

Se desborda río Hondo y Los Remedios

La precipitación del lunes provocó el desbordamiento de los ríos Hondo y Remedios en Naucalpan.

Reabren vialidades cerradas. Foto: especial

El director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio (OAPAS), Gregorio Ramos Ramírez, dio a conocer que las colonias afectadas fueron El Conde, Alce Blanco, Pastores y Echegaray.

Indicó que durante la noche operaron cárcamos de bombeo para atender las afectaciones; además, se realizaron trabajos coordinados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender las presas de la zona.

A las acciones también se sumó la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y elementos de Protección Civil del Estado de México.

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De acuerdo con el titular del OAPAS, el agua del río Hondo se derramó durante más de 40 minutos.

Protección Civil del Estado de México informó que se atendieron a dos viviendas por ingreso de agua a sus patios, esto en la colonia Pastores.

Esta mañana continúa el monitoreo de las zonas; no hay mayores afectaciones.

mahc/LL