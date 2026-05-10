Naucalpan, Méx. La reconstrucción de Periférico Norte generó 400 empleos directos y 2 mil indirectos durante casi cuatro meses de trabajos, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Al supervisar los últimos detalles de la obra que será inaugurada el próximo 18 de mayo, la Mandataria estatal reconoció la participación de trabajadores, personal operativo y autoridades involucradas en la renovación de 108 kilómetros de carpeta asfáltica, desde los límites con la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos.

“A todos los compañeros que han hecho posible que se logre este objetivo, les quiero decir que muchas gracias”, expresó la gobernadora mexiquense.

Rehabilitación de Periférico Norte. Foto: especial

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Gómez Álvarez precisó que los trabajos de pavimentación ya concluyeron y actualmente continúan labores de embellecimiento.

La intervención incluye rehabilitación de alcantarillas, áreas verdes, guarniciones y banquetas, además de pintura en puentes peatonales e instalación de iluminación.

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos, dio a conocer que la longitud intervenida equivale a la distancia entre Naucalpan y Cuernavaca.

La obra beneficiará, de acuerdo con autoridades estatales, a más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por Periférico Norte y mejorará la movilidad de 15 millones de personas.

mahc/LL