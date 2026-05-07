Toluca, Edomex.- Más de mil 500 médicos, enfermeras y especialistas se incorporaron al sistema de salud del Estado de México con el objetivo de fortalecer la atención médica preventiva y curativa para los pacientes mexiquenses.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio la bienvenida al nuevo personal y los llamó a trabajar por la salud y bienestar de la población. Informó que, como parte de esta estrategia, el IMSS-Bienestar integró a 400 especialistas que serán distribuidos en 54 hospitales de distintas regiones de la entidad.

La mandataria estatal aseguró que la llegada de este personal permitirá disminuir los tiempos de espera, ampliar el número de consultas y mejorar la atención para personas sin acceso a seguridad social.

Delfina Gómez fortalece atención médica en Edomex (07/05/2026). Foto: Especial

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Durante el acto, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó el apoyo de la gobernadora para impulsar proyectos de infraestructura hospitalaria y ampliar los servicios médicos en el Estado de México.

Entre las obras prioritarias mencionó el Hospital Valle Ceylán, el Hospital General de Atenco y la ampliación del área oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, proyectos que representan una inversión superior a los 3 mil millones de pesos.

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Delfina Gómez fortalece atención médica en Edomex (07/05/2026). Foto: Especial

A este esfuerzo también se suma la incorporación de mil 123 médicos especialistas al IMSS Estado de México, quienes atenderán 45 especialidades, entre ellas Pediatría, Ginecología, Cirugía General, Medicina Familiar, Cardiología y Traumatología.

Con la llegada del nuevo personal, hospitales, unidades médicas familiares y hospitales rurales de la entidad ampliarán la cobertura y capacidad de atención para millones de derechohabientes mexiquenses.

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