La jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, la aprobación por unanimidad de la reforma constitucional relacionada con el Sistema Público de Cuidados.

Desde la Utopía de la Magdalena Mixhuca, donde entregó apoyos de vivienda, la mandataria afirmó que esta enmienda erradica constitucionalmente la división sexual del trabajo.

“Eso significa que las mujeres no son las únicas que deben dedicarse a hacer las labores del hogar y del cuidado. De ese tamaño es lo que se aprobó el día de ayer, en el congreso. Un aplauso a todas las diputadas y diputados de la Ciudad de México, porque además lo aprobaron por unanimidad; y como jefa de Gobierno les agradezco que esa iniciativa que presentamos al congreso, haya sido aprobada”, dijo.

Lee también SSC gradúa a 74 elementos de la UMOE; Pablo Vázquez destaca preparación rumbo al Mundial de Futbol

Brugada Molina lamentó que cuando se considera que el trabajo doméstico es un trabajo que sólo las mujeres pueden realizar comienzan las desigualdades, por lo que destacó la importancia de esta reforma.

“Eso provoca todas estas desigualdades: una mujer deja sus estudios por cuidar a la familia; se sale de conseguir ingresos, de trabajar, para cuidar a su familia y con muchos problemas luego en la propia familia”, dijo.

vr/rmlgv