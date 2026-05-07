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La jefa de Gobierno, , agradeció a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, la aprobación por unanimidad de la reforma constitucional relacionada con el Sistema Público de Cuidados.

Desde la , donde entregó apoyos de vivienda, la mandataria afirmó que esta enmienda erradica constitucionalmente la división sexual del trabajo.

“Eso significa que las mujeres no son las únicas que deben dedicarse a hacer las labores del hogar y del cuidado. De ese tamaño es lo que se aprobó el día de ayer, en el congreso. Un aplauso a todas las diputadas y diputados de la Ciudad de México, porque además lo aprobaron por unanimidad; y como jefa de Gobierno les agradezco que esa iniciativa que presentamos al congreso, haya sido aprobada”, dijo.

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Brugada Molina lamentó que cuando se considera que eles un trabajo que sólo las mujeres pueden realizar comienzan las desigualdades, por lo que destacó la importancia de esta reforma.

“Eso provoca todas estas desigualdades: una mujer deja sus estudios por cuidar a la familia; se sale de conseguir ingresos, de trabajar, para cuidar a su familia y con muchos problemas luego en la propia familia”, dijo.

vr/rmlgv

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