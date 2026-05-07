Sheinbaum no abordó caso Rocha en reunión con legisladores, asegura Laura Itzel Castillo; “nos agradeció nuestro trabajo”, dice

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La senadora , presidenta del Senado, declaró que con la presidenta Claudia Sheinbaum no se abordó el caso del gobernador , señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narco.

"Nos dio un agradecimiento por nuestro trabajo, por seguir construyendo la cuarta transformación, por las reformas constitucionales que se han hecho y por seguir trabajando a favor de la soberanía, la independencia y la libertad y el amor al pueblo", dijo.

Agregó que la presidenta les pidió "que sigamos trabajando al lado del pueblo".

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La diputada Dolores Padierna indicó que la titular del Ejecutivo federal les agradeció por su trabajo parlamentario, además que les pidió ir a los distritos a hacer trabajo territorial.

“Hablar con la gente, decirles de los proyectos de nación que hay, solo hay dos: el entreguista que los representan aquellos, y nosotros; el del pueblo y la soberanía”, señaló Padierna.

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Añadió que también hablaron del trabajo en unidad: “Que lo que está de por medio no son las sino el proyecto de nación”.

Ante una nueva lista de políticos mexicanos que advirtió Estados Unidos, ante el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la diputada indicó que “forma parte de una “política injerencista”. Apuntó que no se habló del caso de Sinaloa.

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aov

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