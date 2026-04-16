El senador por Morena, Pavel Jarero Velázquez, lamentó la actitud de dirigentes y legisladores de los partidos aliados, PT y PVEM, de amagar con romper la alianza de cara a las elecciones del 2027 en caso de no obtener la candidaturas que desean, lo cual calificó de chantaje.

“Estoy convencido que hemos avanzado de manera significativa con las reformas constitucionales que hoy se traducen en justicia y bienestar para el pueblo de México lo que no sería correcto es chantajear, es decir el intercambio de posiciones”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Argumentó que Morena sostiene que se está luchando por construir un verdadero régimen democrático, que se traduce en bienestar colectivo, “no es este a cambio de puestos como se puede construir confianza política y seguir impulsando la transformación del país”.

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El senador por Nayarit y uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, dijo que “siempre es bueno caminar con quienes hemos caminado en los últimos años, pero si el tema es el intercambio de posiciones pues creo que no estamos en la misma sintonía”.

“Morena tiene la fuerza suficiente para alzarse con la victoria electoral de Nayarit y a nuestros aliados les decimos que ojalá y reflexionen porque evidentemente que hay una sociedad más despierta, más avispada, más crítica y eso evidentemente puede traducirse en un costo político para para ellos si no entienden el momento que está viviendo el país”, apuntó Pavel Jarero.

Morena tendrá que adecuarse a las condiciones de PT y PVEM: Higinio Martínez

Morena tendrá que ceder y adecuarse a las condiciones de sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), para mantener en 2027 la coalición que ha sido ganadora en 2018 y 2024, declaró el senador Higinio Martínez, vicecoordinador de la bancada de Moviemiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador señaló que no ve riesgo de ruptura en la alianza y aunque negó presiones, subrayó que el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México tienen razón en sus posturas.

“Tienen razón. Mira, ellos son partidos distintos. Morena es un partido, el PT es un partido, el Verde es otro partido, tienen sus propios documentos básicos, y luego tienen su propia estrategia. Y luego, ya en cada municipio o en un estado, son condiciones distintas que las que se observan a nivel federal. Entonces, no hay presiones.

“Yo creo que nos vamos a tener que adecuar, que, por cierto, ya lo hicimos, en el 24 o en el 18, que en algunos casos no fuimos juntos. O sea, tampoco sería extraño que hoy en alguna gobernatura o en algunos municipios no vayamos juntos, Así pasó en el 18 y en el 24”, recordó.

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Dijo que ruptura “no puede haber entre los partidos de la coalición”.

“¿Va a haber alguna diferenciación en algunas candidaturas? Yo creo que en la gran mayoría de las gubernaturas vamos a ir juntos. En las diputaciones federales creo que vamos a ir juntos, los tres partidos. Y yo creo que a nivel local, en algunos ayuntamientos en el país sí puede haber esa diferencia. Pero yo creo que en general vamos a seguir juntos”, enfatizó.

Martínez indicó que en 2027 Morena, PVEM y PT irán juntos en 16 de las 17 gubernaturas que estarán en disputa, ya que en San Luis Potosí, si el Partido Verde postula a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, Morena no acompañará, porque incluyó en sus estatutos la prohibición del “nepotismo electoral”.

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