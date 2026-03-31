Los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal, y del PRI, Rubén Moreira, en la Cámara de Diputados discreparon en su opinión respecto al proceso de elección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El priista afirmó que hay “dados cargados” a favor de Morena en el Comité de Evaluación que se encargará de calificar y proponer las quintetas que votará el pleno, y aspirantes afines al régimen.

En tanto, el morenista niega las acusaciones. Monreal Ávila aseguró que ni su partido o algún otro participa en la selección de las quintetas de aspirantes a ocupar uno de los tres cargos que quedarán vacantes en el Consejo General del INE.

“Nosotros no estamos participando, ningún partido ni ningún grupo parlamentario, en el proceso interno de selección de tres candidatos”.

Aseguró que dicha tarea es responsabilidad del Comité Técnico de Evaluación, que fue designado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 27 de marzo.

“Yo confío plenamente en el Comité de Evaluación. [¿Tienen vínculos con Morena?] Ninguno, yo he visto su trabajo profesional, no conozco el desempeño de todos, por ejemplo, las dos personas que vienen de la Comisión de Derechos Humanos, sé que son profesionales, pero tengo claridad en que es un comité muy profesional que garantiza imparcialidad, profesionalismo, que garantiza el que se seleccione a los mejores”, dijo.

Monreal también rechazó que se vaya a elegir a consejeros del INE que sean simpatizantes de Morena.

“Para mí las 476 merecen respeto y serán evaluados por un comité independiente, ningún diputado influye en ningún nombre, yo estoy convencido y confiado en que serán las quintetas integradas por los mejores hombres y mujeres que tiene México, en materia electoral”, manifestó.

Por su parte, Rubén Moreira aseguró que sí hay “dados cargados” en el proceso de selección. “Sí están cargados. Lo que estamos es oponiéndonos a lo que se está sometiendo a la consideración de nosotros, los diputados. [¿Hay riesgo real de que morenistas se cuelen?] Sí, claro, y gente cercana a ellos”, señaló.

El legislador priista aseguró que Morena prefirió modificar la reforma electoral que romper la alianza con el PT para no perder votos.