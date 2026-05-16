Los mayores costos en la cadena de producción y comercialización se volvieron insostenibles para las tortillerías, coincidieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

A pesar de los acuerdos y reuniones que mantienen las autoridades con empresarios, la tortilla de maíz se encareció en promedio 1.9% durante abril y fue el incremento de precio más significativo en dos años, de acuerdo con el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en 55 ciudades del país.

Incluye al área metropolitana. Fuente: Inegi

El 13 de abril, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, dijo a este diario que el kilo subirá entre dos y cuatro pesos en el Valle de México debido a los costos de la harina, papel, salarios y combustibles, pues aseguró que el acuerdo nacional de 2025 es voluntario y el gobierno carece de facultades para cerrar establecimientos si elevan los precios.

Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay condiciones que justifiquen el alza, destacó que los granos de maíz están en el menor nivel de la historia y anunció reuniones con productores, comercializadores y representantes de tiendas.

Tortilleria y los precios de la tortilla. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

El director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, indicó que el aumento de la tortilla se sustenta en los costos operativos de la cadena de producción y comercialización, no en el comportamiento reciente del maíz, que se abarató 20% en el último año.

“Dado que el maíz representa entre 35% y 40% del costo de la tortilla, su comportamiento actual no justifica incrementos en el precio final al consumidor, pero hoy la tortilla se encarece principalmente por los mayores salarios, costos de gas y electricidad, combustibles para distribución, costos de renta, mantenimiento y maquinaria, así como los problemas de inseguridad y extorsión en diversas regiones”, expuso.

“El mercado de la tortilla es local, competitivo y altamente fragmentado, por lo que se anticipa un ajuste en el precio de la harina de alrededor de 3%”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Anaya llamó a evitar interpretaciones erróneas, dado que no existe una relación directa e inmediata entre el precio del maíz y el de la tortilla.

Recomendó atender los costos estructurales, ya que la energía, combustibles, salarios y seguridad son los principales determinantes del precio, así como fortalecer la competencia en el mercado e impulsar la formalización del sector.

El director de GCMA también sugirió combatir la extorsión, que impacta directamente en los costos y en el precio al consumidor, así como reconocer la diversidad regional del mercado.

Tortilleria y los precios de la tortilla. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Tortillazo en el norte

La tortilla de maíz se encareció 4.6% en el noroeste y fue el mayor incremento entre las siete regiones en las que el Inegi divide el país. Le siguió la frontera norte, donde aumentaron 3.3%.

El kilo a granel alcanzó los 35 pesos en Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña, mientras que el precio promedio nacional fue de 23.75 pesos en las zonas urbanas, 44 centavos más que en abril del año pasado y 10.64 pesos por arriba de una década atrás, señalan los registros del instituto que encabeza Graciela Márquez.

Las analistas de Banamex, Guillermina Rodríguez y Paulina Anciola, calculan que la tortilla de maíz se va a encarecer alrededor de dos pesos y dará impulso a la inflación.

Reconocieron que se han encarecido algunos insumos para los tortilleros, como salarios, impuestos, seguridad social, licencias, dictámenes de protección civil, papel grado alimenticio, refacciones y energéticos.

Desde su perspectiva, el alza en la tortilla tendrá efectos indirectos en el precio de los servicios de alimentación, como en los restaurantes, loncherías, fondas, torterías y taquerías.

El pasado 14 de abril, el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, advirtió que un eventual aumento de la tortilla afectará sobre todo a la población pobre, ya que destina gran parte de su ingreso a la compra del alimento.

“Siempre hay un vínculo entre la economía real y la economía en términos de precios. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso; es por eso que se está tratando de manejar políticamente”, declaró Ostolaza.

Tortilleria y los precios de la tortilla. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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