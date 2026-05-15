Después de la detención del exsecretario de seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, en Estados Unidos, el extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades estadounidenses, de acuerdo con Carlos Loret de Mola.

"Me confirman que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó también a la autoridad de Nueva York. Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada", dijo en X el periodista.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza, y a otros siete funcionarios de posibles nexos con el crímen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

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Los demás acusados son:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública

Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán

Enrique Inzunza Cázares, senador

Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la policía de investigación (PDI) de la fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipolito, policía estatal sinaloense

Juan Valenzuela Millan, excomandante de alto nivel de la policía de Culiacán

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dft/BMC