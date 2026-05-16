Dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco cayeron, lo que agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El general retirado del Ejército, Mérida Sánchez compareció ya en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que el Departamento de Justicia le imputa relacionados con recibir sobornos y facilitar las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos.

Lee también Comparece Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ante corte de EU; se declara no culpable

Sin embargo, una fuente del Departamento de Justicia aseguró a EL UNIVERSAL que el militar ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, si se demuestra que su vida corre peligro.

El general entregó una información inicial para que el gobierno de Estados Unidos lo integrara en el caso judicial que está en marcha, según la fuente consultada.

Indicó a este diario que el militar veracruzano compareció brevemente ante la jueza Sarah Netburn y después fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la prisión en la que se encuentran el capo Ismael Zambada García, El Mayo, y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se le identifica con el número 62685-512.

Lee también Gerardo Mérida, la apuesta de Rocha para mejorar la seguridad en Sinaloa, ahora ligado al narco; esta es su trayectoria

Mencionó que el exsecretario de Seguridad Pública no opuso resistencia y que evidentemente sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso a Estados Unidos, y que al aceptar ser remitido al Distrito acusador, en este caso Nueva York, sin disputar la entrega o la identidad en Tucson, aceleró todo para comenzar su proceso judicial, que oficialmente inició ayer.

En tanto, el gabinete de seguridad confirmó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde el pasado lunes, después de llegar a la ciudad de Hermosillo, Sonora, y cruzar por la garita de Nogales hacia Arizona, donde fue arrestado y puesto bajo custodia de agentes del Servicio de Alguaciles, quienes lo llevaron a Nueva York.

Mérida Sánchez es uno de los imputados en la acusación formal emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y otros cargos, en la que aparecen Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado, entre otros mandos policiacos y de la fiscalía del Estado.

Lee también Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial

Según la acusación, Mérida Sánchez recibió sobornos por más de 100 mil dólares estadounidenses, avisó a Los Chapitos sobre operativos antidrogas, dio información sobre investigaciones y no llevó a cabo detenciones de integrantes de esta facción criminal en guerra con La Mayiza.

“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”, acusó el Departamento de Justicia.

Mientras Gerardo Mérida comparecía en la Corte de Nueva York, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, de 2021 a 2024, también decidió entregarse al gobierno de Estados Unidos desde Europa, donde se encontraba de vacaciones.

Lee también Tras capturas de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, gobernadora interina de Sinaloa dice que es cuestión federal; "no he traído mi teléfono"

Una fuente del gabinete de seguridad afirmó que Díaz Vega, considerado operador financiero de Rocha Moya, busca llegar a un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia, que lo acusa de ayudar a Los Chapitos a colocar dentro del gobierno estatal a funcionarios corruptos para proteger sus operaciones de tráfico de drogas.

Además de actuar como enlace entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

“Antes de las elecciones a gobernador de junio de 2021 en Sinaloa, en las que Rocha Moya fue elegido gobernador, Díaz Vega entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación”, señala la acusación del Departamento de Justicia.

Lee también Cae en EU exsecretario de Seguridad de Rocha Moya; Gerardo Mérida fue arrestado desde el 11 de mayo en Arizona

De acuerdo con la fuente consultada, en los próximos días el empresario podría comparecer en la Corte de Nueva York, en la que se prevé declarar no culpable de las acusaciones en su contra.

El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de EL UNIVERSAL, confirmó ayer que Enrique Díaz Vega también se había entregado a la autoridad de Nueva York.

“Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada”, posteó el periodista en sus redes sociales.

Lee también Exsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; "ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero"

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga si hay pruebas contra Rocha Moya, no se ha pronunciado sobre la entrega de estos exfuncionarios clave en el círculo del gobernador con licencia, que sacude a las Fuerzas Armadas y al propio Rocha Moya. Tampoco el gobierno federal, que ha exigido pruebas para proceder en contra de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados en la Corte de Nueva York.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm