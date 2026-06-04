A una semana de que ruede el balón en el Estadio Azteca para inaugurar el Mundial 2026, el país entero, incluyendo la Ciudad de México, está viviendo una enorme presión política. Maestros de la CNTE en paro, bloqueos, plantones, enfrentamientos y mesas de negociación atoradas. ¿Qué dice este conflicto de la relación de Morena con los movimientos que ayudó a fortalecer cuando era oposición? Bibiana Belsasso, periodista, nos habla al respecto.

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