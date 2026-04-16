El periodista Claudio Ochoa Huerta reaccionó a la respuesta del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien esta mañana confirmó que su hijo vivió por una temporada en la residencia de la embajada en Londres.

En el programa Diario de Latinus, el también columnista de EL UNIVERSAL emitió su respuesta a las declaraciones del secretario, quien señaló en el texto "Los huéspedes VIP de la embajada de Londres" que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard, vivió en aquel lugar con cargo al erario, hospedado por la entonces embajadora Josefa González Blanco.

"¿En serio? ¿Esas son las palabras, esa es la explicación que da el secretario de Economía que está negociando el Tratado de Libre Comercio con las altas figuras de la Casa Blanca? ¿Que no ve un abuso de su parte?", comentó el periodista.

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Sin pronunciar su nombre, Marcelo Ebrard refirió este jueves en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que quien publicó este tema es "mezquino", por lo que Claudio Ochoa respondió que "mezquino es tener tanto acumulado y no pagar por un departamento para que un hijo vaya y haga los estudios [...] No darse cuenta del tremendo conflicto que existe en mandar a un hijo a que lo atienda una subordinada en una residencia donde se vive con recursos públicos, eso sí es ser mezquino".

En su publicación en X, Ochoa Huerta también llamó a Marcelo Ebrard, además de mezquino, cínico.

El periodista citó la ley que habla sobre el delito de peculado y recordó cuando la presidenta Sheinbaum Pardo asumió su cargo como Mandataria federal y emitió una carta donde establecía que en su régimen no iba a permitir que existieran abusos como los que se suscitaron en gobiernos pasados, "pero eso es letra muerta, ya lo sabemos", expresó.

¿Qué dice la ley sobre el delito de peculado?

De acuerdo con el artículo 223 del Código Penal Federal, comete delito de peculado: todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona […], distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.

"El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, cualquier persona que solicite o acepte realizar promociones o denigraciones sobre el asunto, cualquier persona que sin tener el carácter de servidor federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

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¿Qué dijo Ebrard sobre la estancia de su hijo en la embajada en Londres?

Esta mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y habló sobre el tema, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

"Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", aseguró.

En la columna de Claudio Ochoa el periodista menciona que el hijo del funcionario residió en el inmueble diplomático entre 2021 y 2022.

Marcelo Ebrard explicó que la estancia de su hijo ocurrió en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.

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Relató que, tras conversar con la embajadora, ella le ofreció recibir a su hijo en la residencia diplomática mientras realizaba estudios.

También comentó que su hijo estuvo en Reino Unido con la intención de tomar cursos relacionados con neurociencia, pero decidió regresar antes de lo previsto debido a que las clases se impartían en línea y había restricciones sanitarias.

Añadió que durante su estancia, su hijo organizó una exposición enfocada en la salud mental de la comunidad durante la pandemia, y defendió su conducta al señalar que “siempre ha sido intachable”.

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