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La presidenta descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea , y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que el encuentro no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el .

"No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo”, afirmó.

Sheinbaum detalló que en se realizarán dos reuniones: una de movimientos progresistas —en la que participará la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena— y otra de jefes de Estado, en la que ella sí estará presente junto a .

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Indicó que México mantendrá su postura de respeto y coordinación con Estados Unidos, al tiempo que defiende su soberanía.

"Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y es natural”, señaló.

La Presidenta subrayó que el objetivo del encuentro es impulsar principios como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con la .

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