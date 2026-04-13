La Mesa Directiva del Senado de la República recibió este lunes una comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que le informa que en los próximos días saldrá del país, con el fin de viajar a Barcelona, España, para participar en una reunión cumbre de gobiernos progresistas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, en conferencia de prensa conjunta con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que en el documento, la mandataria señala como fecha de su viaje de salida del territorio nacional el jueves 16 de abril y su regreso el domingo 19 de este mismo mes.

Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le extendió para participar en la "IV Cumbre en Defensa de la Democracia" iniciativa lanzada en el marco de la 79 Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

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El documento establece que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 Constitucional.

El coordinador de la banca de Morena detalló que en la sesión de este martes, el pleno del Senado será informado de la recepción de esta comunicación de la presidenta de la República.

Este será el primer viaje a Europa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primero a España de un presidente mexicano en los últimos ocho años, por la pausa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso a la relación bilateral.

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La mandataria mexicana participará en la reunión cumbre de líderes progresistas junto a los presidentes del gobierno español, Pedro Sánchez; Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

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