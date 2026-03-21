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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África que se celebra en Bogotá, que lo hecho por Estados Unidos en Venezuela y con Cuba, "no es democrático".
"No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático", manifestó Lula en su intervención.
El mandatario brasileño se preguntó "¿en qué párrafo, en qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito?, ni siquiera en la Biblia", añadió.
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mcc
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