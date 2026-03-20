Más Información

VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo

VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo

Senado convoca a Taddei a reunión previa a discusión de Plan B; analizarán alcances de reforma electoral

Senado convoca a Taddei a reunión previa a discusión de Plan B; analizarán alcances de reforma electoral

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

"Los hombres también tienen leche"; morenista causa polémica durante votación a favor de lactarios en universidades

"Los hombres también tienen leche"; morenista causa polémica durante votación a favor de lactarios en universidades

CBS News anuncia cierre de radio; afectará a más de 700 emisoras de EU

CBS News anuncia cierre de radio; afectará a más de 700 emisoras de EU

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

México muestra grandes avances en pagos digitales, dice CEO global de Visa; se debe aumentar aceptación entre Pymes

México muestra grandes avances en pagos digitales, dice CEO global de Visa; se debe aumentar aceptación entre Pymes

Caen 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Puebla; les aseguran diversas drogas, armas y cartuchos

Caen 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Puebla; les aseguran diversas drogas, armas y cartuchos

El presidente brasileño, , reveló este viernes que ofreció a su par mexicana, , una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para explorar crudo en aguas profundas del Golfo de México.

El líder brasileño afirmó, en un acto para anunciar inversiones en el área de refino, que llamó por teléfono a la "compañera Claudia" a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, para estudiar una posible asociación con , controlada por el Estado mexicano.

En la llamada, Lula dijo que recordó a su homóloga norteamericana que puede "tener una ayuda muy grande" de Petrobras "para explorar petróleo junto con Pemex "a 2.500 metros de profundidad" en el Golfo de México.

Lee también

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Nueva York, Madrid y São Paulo, ha ganado experiencia en la explotación de hidrocarburos en aguas profundas principalmente desde que descubrió el horizonte marino del presal.

Esa región es hoy el principal foco de explotación de hidrocarburos de Brasil y está situado en aguas muy profundas, bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor, frente a la costa sureste del país.

Sheinbaum habló por teléfono con Lula el pasado 9 de marzo y acordó realizar una visita a Brasil entre junio y julio de este año.

Lee también

En esa llamada, según informó la Presidencia brasileña, ambos líderes discutieron "el fortalecimiento de las relaciones económicas" bilaterales y, en particular, expresaron su interés en "profundizar" los lazos bilaterales en el área de energía.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio