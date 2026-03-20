El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que cuatro iniciativas de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum serán prioridad para que las discuta el pleno antes de que termine el actual periodo de sesiones, el 30 de abril de 2026.

La primera es la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” que se pagan a funcionarios públicos, y que analiza actualmente la Comisión de Puntos Constitucionales.

La segunda y tercera son iniciativas que envió el Ejecutivo ayer a la Cámara Baja: una para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y la otra para modificar el Código Fiscal de la Federación.

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La cuarta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum es la que actualmente analiza el Senado de la República en materia electoral, denominada “Plan B”, y enviará a la Cámara de Diputados, en caso de que sea aprobada.

“Tenemos 10 instrumentos legislativos importantes que son desde el procedimiento de lo contencioso administrativo, uno sobre delitos en materia de medio ambiente, otro el de las pensiones doradas, una ley de migración, una ley de vivienda, otra ley que se ingresó ayer. Dos iniciativas que ingresaron de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Ejecutivo que son muy importantes para reactivar la economía del país… Plan B de la reforma electoral que estamos en espera de que el Senado pueda resolver de manera autónoma”, detalló Monreal Ávila.

En cuanto a la reforma electoral, afirmó que no habrá “fast track” en su análisis, y se respetará el proceso legislativo. Cabe recordar que el Congreso tiene hasta el 30 de mayo para realizar reformas en materia electoral y éstas se apliquen en el proceso electoral de 2027, es decir, todavía 70 días.

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“Vamos a cuidar la ley, no vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley”, expresó.

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cdm