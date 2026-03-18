La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que mil 170 efectivos, entre estos 270 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, iniciaron un despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a los municipios de Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua y León, Guanajuato.

Efectivos iniciaron un despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República. Foto: Especial.

La Defensa señaló que los movimientos realizados tienen como finalidad reforzar el despliegue operativo que mantienen la segunda, quinta y 16 zona para contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en estos municipios.

La dependencia detalló que la misión del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza.

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El operativo pretende inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos. Foto: Especial.

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cdm