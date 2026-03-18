Culiacán, Sinaloa. - Un elemento del Ejército fue ingresado con urgencia en forma inicial a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la sindicatura de Villa Unión en Mazatlán, a causa de las graves heridas que presento al explotarle una mina terrestre en un operativo realizado en la comunidad de Pánuco, en Concordia.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de un fuerte despliegue de militares en la sindicatura de Villa Unión, derivado del traslado desde el vecino municipio de Concordia del efectivo castrense, cuya identidad se mantiene en reserva.

Lee también Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos en predio que había sido revisado por autoridades; jóvenes desaparecieron en diciembre de 2025

Los datos que se conocen, es que el grupo de elementos del ejército durante un operativo terrestre por la comunidad de Panuco, en el municipio de Concordia, uno de sus miembros resultó con graves lesiones en piernas y su cuerpo, al detonarle una mina terrestre que no observó y al pisarla se activó el seguro.

El personal médico del Seguro Social, luego de estabilizarlo lo enviaron al hospital de especialidades del Ejército que se encuentra en la ciudad de Mazatlán, donde fue internado para brindarle la atención necesaria.

Lee también Continúa grave periodista oaxaqueño, víctima de ataque armado; familia espera que sea recibido en hospital de primer nivel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr