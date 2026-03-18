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Culiacán, Sinaloa. - Un elemento del Ejército fue ingresado con urgencia en forma inicial a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la sindicatura de Villa Unión en Mazatlán, a causa de las graves heridas que presento al explotarle una mina terrestre en un operativo realizado en la comunidad de Pánuco, en Concordia.
Las autoridades de seguridad fueron notificadas de un fuerte despliegue de militares en la sindicatura de Villa Unión, derivado del traslado desde el vecino municipio de Concordia del efectivo castrense, cuya identidad se mantiene en reserva.
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Los datos que se conocen, es que el grupo de elementos del ejército durante un operativo terrestre por la comunidad de Panuco, en el municipio de Concordia, uno de sus miembros resultó con graves lesiones en piernas y su cuerpo, al detonarle una mina terrestre que no observó y al pisarla se activó el seguro.
El personal médico del Seguro Social, luego de estabilizarlo lo enviaron al hospital de especialidades del Ejército que se encuentra en la ciudad de Mazatlán, donde fue internado para brindarle la atención necesaria.
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