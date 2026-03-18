El periodista oaxaqueño y director del portal OM Noticias, Óscar Merino Ruiz, se encuentra estable después del ataque armado que sufrió la noche del pasado lunes 16 de marzo de 2026; sin embargo, el pronóstico sobre su salud aún es de carácter reservado.

De acuerdo con periodistas de Pinotepa Nacional consultados por EL UNIVERSAL, informaron que Óscar Merino será trasladado a un hospital de primer nivel para recibir atención de un especialista maxilofacial por la herida que sufrió en el rostro por el disparo de un arma de fuego; también recibió otra herida en su brazo derecho.

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Hasta el momento, no obstante, se desconoce si será trasladado a un hospital de la ciudad de Oaxaca o a un hospital de la Ciudad de México. “La familia está en espera de que se abra el espacio (en un hospital) y lo acepten en algún hospital”, explicaron.

Óscar Merino Ruiz fue víctima de una agresión con disparos de armas de fuego la noche de ayer en Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la Costa de Oaxaca. Este ataque a balazos ocurrió en la vía pública y resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a una clínica de salud donde permanece bajo atención médica.

Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno de Oaxaca o de la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún pronunciamiento o información relacionada con la agresión armada contra el periodista oaxaqueño.

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